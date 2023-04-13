Россияне обстреляли парк в Херсоне и школу в Бериславском районе: есть погибшие

13 апреля, 17:23
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Россияне из артиллерии обстреляли парк в Херсоне (Фото:Херсонская ОВА / Facebook)

Россияне из артиллерии обстреляли парк в Херсоне (Фото:Херсонская ОВА / Facebook)

Российские войска продолжают обстреливать Херсон и прифронтовые районы области. В четверг, 13 апреля, в результате вражеских обстрелов области погибли два человека.

Как сообщили в Херсонской ОВА, россияне из артиллерии обстреляли парк в Днепровском районе Херсона. В результате мужчина, находившийся в парке, получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Кроме этого, российская авиация нанесла удар по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы, в результате чего находившийся в помещении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один человек — 55-летний школьный сторож — получил ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Мины Херсон Херсонская область Война России против Украины

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