Россияне обстреляли освобожденный Купянск, есть погибшая — полиция 16 ноября, 18:37 Российский снаряд попал на территорию дома (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Во время эксгумации тел в освобожденном Купянске россияне открыли огонь по городу. В результате погибла женщина и был ранен правоохранитель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Telegram.

16 ноября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали труп местной жительницы, которая погибла в результате российского обстрела 15 сентября.

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«Во время следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову. Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель», — говорится в сообщении.

16 сентября защитники Украины полностью освободили Купянск.