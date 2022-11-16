Россияне обстреляли освобожденный Купянск, есть погибшая — полиция
Российский снаряд попал на территорию дома (Фото:пресс-служба Нацполиции)
Во время эксгумации тел в освобожденном Купянске россияне открыли огонь по городу. В результате погибла женщина и был ранен правоохранитель.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Telegram.
16 ноября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали труп местной жительницы, которая погибла в результате российского обстрела 15 сентября.
«Во время следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову. Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель», — говорится в сообщении.
16 сентября защитники Украины полностью освободили Купянск.