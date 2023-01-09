Российский снайпер убил последнюю жительницу поселка Новоселовское — Гайдай 9 января, 20:01 Последствия российского обстрела поселка Новоселовское (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Российский снайпер убил последнюю местную жительницу Новоселовского Луганской области, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Село разрушено до основания и пустое. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер», — заявил он.



Он уточнил, что в поселке Невское по состоянию на 9 января остаются 146 гражданских.

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Гайдай также добавил, что в этом населенном пункте российские оккупанты уничтожили все жилые дома. Он считает, что россияне намеренно расстреливают каждый дом, чтобы там никто не остался в живых.

Новоселовское находится в 18 километрах от оккупированного Сватового.

30 декабря ВСУ деоккупировали Новоселовское Сватовского района Луганской области. Однако российские захватчики до сих пор пытаются взять его под свой контроль.