Днепропетроская область. Оккупанты обстреляли Никопольский район фосфорными снарядами
Использование фосфорных снарядов (иллюстративное фото) (Фото:clutch.net.ua)
Российские военные ударили по Никопольскому району Днепропетровской области фосфорными снарядами. В результате обстрела произошел пожар.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Враг снова ударил по нашим соседям — Никопольскому району. Били в частности фосфорными снарядами, в результате чего произошли серьезные возгорания, но пожар также удалось ночью спасателям ликвидировать», — написал Вилкул.
В пятницу, 15 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по городу Днепр.
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