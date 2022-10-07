Россияне обстреляли Никопольский район, есть погибший и раненный 7 октября, 19:34 Последствия обстрела Никопольского района, 7 октября (Фото:Днепроветровская ОВА)

В пятницу, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате атаки погиб человек, еще один — ранен.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район», — говорится в сообщении.

По словам Резниченко, россияне били из Градов и тяжелой артиллерии.

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«В Червоногригорьевской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице», — добавил глава ОВА.

В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровской области, больше всего пострадал Никопольский район.