Россияне обстреляли Никопольский район, есть погибший и раненный
Последствия обстрела Никопольского района, 7 октября (Фото:Днепроветровская ОВА)
В пятницу, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате атаки погиб человек, еще один — ранен.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район», — говорится в сообщении.
По словам Резниченко, россияне били из Градов и тяжелой артиллерии.
«В Червоногригорьевской общине убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице», — добавил глава ОВА.
В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровской области, больше всего пострадал Никопольский район.