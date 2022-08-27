Россияне ракетами и артиллерией обстреляли Никополь и три общины на Днепропетровщине 27 августа, 20:31 Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине (Фото:Микола Лукашук / Telegram)

В субботу, 27 августа, российские оккупанты нанесли ракетные удары и обстреляли из ствольной артиллерии Никополь и три общины Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, по Никополю оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, возник пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет.

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Кроме того, противник из ствольной артиллерии ударил по Марганецкой общине.

«Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач», – отметил Лукашук.

По его словам, без жертв, без разрушений обошлось в Криворожском районе, где оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской общин.

Глава облсовета также сообщил, что в Томаковской общине сегодня ВСУ сбили беспилотник россиян.

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