Россияне ракетами и артиллерией обстреляли Никополь и три общины на Днепропетровщине
Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине (Фото:Микола Лукашук / Telegram)
В субботу, 27 августа, российские оккупанты нанесли ракетные удары и обстреляли из ствольной артиллерии Никополь и три общины Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По его словам, по Никополю оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, возник пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет.
Кроме того, противник из ствольной артиллерии ударил по Марганецкой общине.
«Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач», – отметил Лукашук.
По его словам, без жертв, без разрушений обошлось в Криворожском районе, где оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской общин.
Глава облсовета также сообщил, что в Томаковской общине сегодня ВСУ сбили беспилотник россиян.
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