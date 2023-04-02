Россияне из минометов обстреляли молоковоз в Сумской области: есть погибшие 2 апреля, 11:20 Россияне убили двоих цивильных жителей Сумской области (Фото:Сумская ОВА)

Утром в воскресенье, 2 апреля, российские военные из минометов обстреляли Новослободскую и Краснопольскую общины Сумской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщили в военной администрации.

По информации ОВА, россияне около пяти утра ударили из миномета по молоковозу в одном из сел Новослободской общины.

В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.

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