Россияне из минометов обстреляли молоковоз в Сумской области: есть погибшие

2 апреля, 11:20
Поделиться:
Россияне убили двоих цивильных жителей Сумской области (Фото:Сумская ОВА)

Россияне убили двоих цивильных жителей Сумской области (Фото:Сумская ОВА)

Утром в воскресенье, 2 апреля, российские военные из минометов обстреляли Новослободскую и Краснопольскую общины Сумской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщили в военной администрации.

По информации ОВА, россияне около пяти утра ударили из миномета по молоковозу в одном из сел Новослободской общины.

В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.

Видео дня

Сумская ОВА
Сумская ОВА
Сумская ОВА
Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X