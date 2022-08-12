Россияне снова обстреляли Марганец Днепропетровской области
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область (Фото:t.me/Yevtushenko_E/458)
Российские войска в очередной раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Жителей призвали оставаться в укрытиях.
«Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении.
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.
Последний месяц оккупанты интенсивно обстреливают жилые районы Никополя.
Местных жителей призвали временно покинуть город.
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