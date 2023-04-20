Российские оккупанты обстреляли села в Запорожской области, погибла семья 20 апреля, 18:55 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские военные обстреляли Запорожскую область в четверг, 20 апреля, в результате чего два человека погибли и еще один — пострадал.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей — итоги террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном дрове», — написал он.

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Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов Каменского получила травмы 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Ее уже доставила в медицинское учреждение.