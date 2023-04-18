Россияне обстреляли Луганскую область, погибли три человека — прокуратура

18 апреля, 21:26
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17 апреля приблизительно 10:00 оккупанты осуществили ракетный обстрел села Новоегоровка (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

17 апреля приблизительно 10:00 оккупанты осуществили ракетный обстрел села Новоегоровка (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 17 апреля, обстреляли село Новоегоровка Луганской области. В результате погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры в Facebook.

17 апреля приблизительно 10:00 оккупанты осуществили ракетный обстрел села Новоегоровка Сватовского района Луганской области.

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В результате погибли трое гражданских лиц, ранения получила 45-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу Харькова.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее во вторник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Есть пострадавшие мирные жители.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Луганская область Обстрел

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