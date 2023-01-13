Российские оккупанты нанесли массированный удар по Курахово — Донецкая ОВА

13 января, 16:51
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Последствия российского удара по Курахово, 13 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российского удара по Курахово, 13 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В пятницу, 13 января, российские оккупанты совершили массированный обстрел Курахово в Донецкой области. Пострадал один местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также в результате атаки были повреждены не менее восьми частных домов и четыре многоэтажки. Один из снарядов оккупантов попал на территорию коммунального предприятия.

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«Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов», — заявил Кириленко.

Последствия обстрела Курахово, 13 января (Фото: Павел Кириленко / Telegram)
Последствия обстрела Курахово, 13 января / Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты продолжают практически ежедневно обстреливать этот населенный пункт. Глава ОВА подчеркнул, что Курахово уже несколько недель остается остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских захватчиков.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Курахово Война России против Украины

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