Российский террор на Донбассе. Оккупанты нанесли удар по центру Курахово, десять погибших (обновлено) 7 декабря, 16:19 Последствия обстрела Курахово в Донецкой области, 7 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области. По меньшей мере погибли восемь гражданских, еще пять — получили ранения.

Обновлено в 22:54. Зеленский в вечернем обращении сказал, что в результате российских ударов по Курахово погибли десять человек, много людей ранены.

«Очень жестокий, абсолютно просчитанный [российский удар] именно по мирным людям: по рынку, элеватору, заправке, автостанции, жилому дому. В списке погибших сейчас десять человек», — заявил глава государства.

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Обновлено в 17:09. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрел Курахово. Он напомнил, что террористы — нелюди и они будут отвечать за это.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он заявил, что в результате обстрела погибли шесть человек, еще пять получили ранения. Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что число жертв увеличилось с шести до восьми.

По информации Кириленко, российские захватчики нанесли удар по центру города, в частности по рынку, автостанции, заправке и жилым домам.

«Очередное преступление россиян на нашей земле — фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ», — заявил Кириленко.

На месте работают правоохранители и медики.