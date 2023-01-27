Российские войска обстреляли Купянск, в гаражах вспыхнул пожар — Харьковская ОВА 27 января, 10:20 Враг обстрелял Купянск (Фото:t.me/synegubov)

В пятницу, 27 января, в шесть утра враг обстрелял Купянск, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, снаряды попали в открытую местность возле жилого дома.

«Горели гаражи. Предварительно — без пострадавших», — говорится в сообщении.

Синегубов заявил, что за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Под огнем были Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие населенные пункты.

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В четверг, 26 января, в Двухлетней Купянского района погибли двое гражданских — мужчина и женщина.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района незначительные ранения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет.

«Вчера между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле подорвались двое мужчин 40 и 35 лет», — написал он.

По словам главы области, медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого — средней тяжести.