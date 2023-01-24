Начались масштабные пожары. Войска РФ обстреляли Купянск, есть попадания в жилые дома

24 января, 09:27
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Пожар после вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Пожар после вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Утром во вторник, 24 января войска РФ обстреляли Купянск, есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате обстрела произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Синегубов заявил, что за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлении. Все атаки были отражены украинскими защитниками.

https://www.youtube.com/watch?v=5aTDeUhG8Tk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

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