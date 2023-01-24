Начались масштабные пожары. Войска РФ обстреляли Купянск, есть попадания в жилые дома
Пожар после вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)
Утром во вторник, 24 января войска РФ обстреляли Купянск, есть попадания в жилые дома.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, в результате обстрела произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Синегубов заявил, что за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлении. Все атаки были отражены украинскими защитниками.