Россияне обстреляли Краматорск и Славянск, повреждены жилые дома

27 сентября, 18:53
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Обстрел Краматорска (Фото:Краматорский горсовет)

Обстрел Краматорска (Фото:Краматорский горсовет)

Во вторник, 27 сентября, российские оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск, что в Донецкой области. Жертв в результате обстрелов нет.

«У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по улицам Рылеева и Валковской», — заявил глава Славянская Вадим Лях.

В результате атаки россиян по Краматорску, пострадала промышленная зона города.

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Российские оккупанты вечером в понедельник, 26 сентября, обстреляли Краматорск и Славянск Донецкой области.

По данным Донецкой ОВА, оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску почти одновременно. В Краматорске одна вражеская ракета упала в парк скульптур Народжені в Україні, другая ударила по пятиэтажному дому. В Славянске под обстрел попал жилой массив, повреждены по меньшей мере три здания.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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