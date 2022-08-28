Ночью россияне ударили ракетами по Краматорску и Славянску.
Разрушенные российскими ударами дома в Славянске (Фото:REUTERS / Ammar Awad)
В ночь на воскресенье, 28 августа, российские войска обстреляли Краматорск и Славянск. Оккупанты атаковали жилые кварталы Донецкой области ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, Славянск подвергся обстрелу около часу ночи: повреждены восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. Обошлось без жертв.
Также ночью под обстрел попал Краматорск — россияне целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. По словам Кириленко, информация о пострадавших пока не поступала.
Глава ОВА подчеркнул, что последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были ранее эвакуированы.
В полиции сообщили, что в общей сложности российская армия обстреляла пять населенных пунктов Донецкой области — оккупанты атаковали жилые кварталы ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300.
Девять ударов пришлось по Авдеевке, трижды рашисты ударили по Краматорску, две ракеты из ЗРК С-300 попали в Славянск, также под огнем находились села Раздольное и Георгиевка.
В результате российских обстрелов разрушены или повреждены 15 гражданских объектов — восемь многоквартирных домов, школа, машиностроительный завод, железная дорога.
Полиция и СБУ открыла уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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