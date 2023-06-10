Помогали пострадавшим от подтопления. В результате удара РФ по Корабельному району Херсона ранены два волонтера 10 июня, 11:53 Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Корабельному району Херсона. Двое волонтеров, которые помогали пострадавшим от подтопления, получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, травмированы двое мужчин 52 и 25 лет. Их доставили в больницу, где медики оказывают раненым необходимую помощь.

Больше всего в Херсоне от затопления в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС пострадал именно Корабельный район города.

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На подтопленных улицах работники ГСЧС и полиции эвакуируют местных жителей. Эвакуация происходит в условиях постоянной опасности, поскольку россияне, которые находятся на левом берегу Днепра, стреляют из минометов и артиллерии. В городе эвакуироваться гражданским жителям помогают волонтеры из разных областей Украины.