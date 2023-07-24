Российские оккупанты обстреляли Константиновку, погиб ребенок и пострадали шесть человек 24 июля, 21:13 Последствия российского обстрела Константиновки, 24 июля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В понедельник, 24 июля, российские оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, среди них трое детей. Один ребенок погиб.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что обстрел произошел в 19:00. Россияне водоем, где отдыхали люди.

Российские оккупанты вели огонь из реактивной системы залпового огня Смерч кассетными боеприпасами.

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«Россияне еще раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем. Еще раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них — эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем», — заявил Кириленко.

В субботу, 17 июня, войска РФ нанесли удары по частному сектору Константиновки. Получили ранения девятилетняя девочка и 57-летняя женщина.

