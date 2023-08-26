Россияне ударили по кафе в Купянском районе: есть погибшие

26 августа, 12:03
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Россияне обстреляли кафе с гражданскими в Купянском районе (Фото:википедия)

Россияне обстреляли кафе с гражданскими в Купянском районе (Фото:википедия)

Российские войска утром в субботу, 26 августа, обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Есть жертвы и пострадавший среди мирного населения.

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Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации медиков, в результате обстрела погибли два человека, и еще один — ранен.

Синегубов отметил, что в это кафе обычно приходят мирные жители.

Видео дня

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Купянск Война России против Украины

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