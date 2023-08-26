Россияне ударили по кафе в Купянском районе: есть погибшие
Россияне обстреляли кафе с гражданскими в Купянском районе (Фото:википедия)
Российские войска утром в субботу, 26 августа, обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Есть жертвы и пострадавший среди мирного населения.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации медиков, в результате обстрела погибли два человека, и еще один — ранен.
Синегубов отметил, что в это кафе обычно приходят мирные жители.
На месте работают правоохранители и экстренные службы.