Россияне ударили по кафе в Купянском районе: есть погибшие 26 августа, 12:03 Россияне обстреляли кафе с гражданскими в Купянском районе (Фото:википедия)

Российские войска утром в субботу, 26 августа, обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Есть жертвы и пострадавший среди мирного населения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации медиков, в результате обстрела погибли два человека, и еще один — ранен.

Синегубов отметил, что в это кафе обычно приходят мирные жители.



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На месте работают правоохранители и экстренные службы.