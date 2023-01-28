Оккупанты из тяжелой артиллерии били по двум районам Днепропетровской области 28 января, 21:49 Последствия обстрела (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В субботу, 28 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области. Били по Покровской и Великомихайловской общинам.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук в Telegram.

Он отметил, что утром россияне ударили по Покровской территориальной общине Никопольского района. Туда прилетели около 10 снарядов.

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Днем армия РФ атаковала Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

Лукашук отметил, что люди не пострадали.

В пятницу, 27 января, российские оккупанты несколько раз подряд с РСЗО атаковали Мировскую общину Днепропетровской области, выпустив по ней около полусотни снарядов.