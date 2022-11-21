Россияне обстреляли из РСЗО жилой сектор в Волчанске, есть раненые — глава Харьковской ОВА 21 ноября, 23:20 В результате обстрелов были ранены два человека, 57-летняя женщина и 60-летний мужчина (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ в понедельник, 21 ноября, обстреляли жилой сектор в Волчанске Харьковской области. В результате были ранены два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору», — пишет он.

Видео дня

Синегубов уточнил, что в результате обстрелов были ранены два человека, 57-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Они получили взрывные травмы и осколочные ранения и были госпитализированы. Их состояние медики оценивают, как среднее.

ВСУ освободили Волчанск 11 сентября. Населенный пункт находится к трех километрах от границы с РФ.