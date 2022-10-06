Россияне обстреляли из артиллерии и минометов громады Сумской области
Последствия обстрела Сумской области (Фото:ОК Сумы)
Российские оккупационные войска в четверг, 6 октября, обстреляли из артиллерии и минометов громады Сумской области.
Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка Сумы.
Около 13.00 были зафиксированы артиллерийские обстрелы Юнаковской общины. Приблизительно в 15.00 под артиллерийский обстрел и обстрел РСЗО попала Краснопольская ОТГ.
«После 17.00 по Миропольской ОТГ Сумского района совершен минометный обстрел окрестностей и участков местности. Было 20 прилетов калибра М120, из-за чего в результате обстрела осколками и ударной волной повреждены конюшня и семь частных домов на западной окраине села», — рассказали военные.
Осколки и ударная волна взрывов повредили в Юнаковской общине частный дом, газовую трубу и линию электроснабжения.
Потерпевших среди гражданского населения нет.