Россияне в очередной раз обстреляли инфраструктуру Запорожья, есть раненые 25 сентября, 01:40 Ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)

Россияне в ночь на 25 сентября нанесли ракетные удары по Запорожью. Пока известно о трех раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



По его словам, разрушения подверглись объектам инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

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«Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Старайтесь друг о друге», — добавил Старух.

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