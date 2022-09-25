Россияне в очередной раз обстреляли инфраструктуру Запорожья, есть раненые
Ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)
Россияне в ночь на 25 сентября нанесли ракетные удары по Запорожью. Пока известно о трех раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, разрушения подверглись объектам инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.
«Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Старайтесь друг о друге», — добавил Старух.
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