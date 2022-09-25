Россияне в очередной раз обстреляли инфраструктуру Запорожья, есть раненые

25 сентября, 01:40
Поделиться:
Ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)

Ракетные удары по Запорожью (Фото:t.me/starukhofficial)

Россияне в ночь на 25 сентября нанесли ракетные удары по Запорожью. Пока известно о трех раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, разрушения подверглись объектам инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Видео дня

«Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Старайтесь друг о друге», — добавил Старух.

Читайте также:
Оккупанты ударили по Запорожью: один человек погиб и семь пострадали
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Запорожская область Запорожье Инфраструктура Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X