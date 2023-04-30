Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погибла женщина, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии 30 апреля, 18:03 Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Днем в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Белозерку и Отрадокаменку Херсонской области. Враг обстрелял жилые дома, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так в Белозерке из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

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В Отрадокаменке Тягинской общины враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте.