Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погибла женщина, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии

30 апреля, 18:03
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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Днем в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Белозерку и Отрадокаменку Херсонской области. Враг обстрелял жилые дома, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так в Белозерке из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Видео дня

В Отрадокаменке Тягинской общины враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Артиллерия Херсон Херсонская область Артиллерийский удар Война России против Украины

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