Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погибла женщина, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)
Днем в воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли Белозерку и Отрадокаменку Херсонской области. Враг обстрелял жилые дома, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Так в Белозерке из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за его жизнь.
В Отрадокаменке Тягинской общины враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте.