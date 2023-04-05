Количество атак в регионе возросло. Россияне вечером обстреляли Херсонскую область
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Россияне вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали три человека, в частности работник полиции.
Об этом сообщил зампред областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.
«Два человека в Херсонском районе ранены, один — в Бериславском. Один из раненых — работник Национальной полиции», — рассказал чиновник.
Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного человека.
«Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.