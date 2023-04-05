Количество атак в регионе возросло. Россияне вечером обстреляли Херсонскую область

5 апреля, 01:30
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Россияне вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали три человека, в частности работник полиции.

Об этом сообщил зампред областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

«Два человека в Херсонском районе ранены, один — в Бериславском. Один из раненых — работник Национальной полиции», — рассказал чиновник.

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Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного человека.

«Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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