Количество атак в регионе возросло. Россияне вечером обстреляли Херсонскую область 5 апреля, 01:30 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Россияне вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали три человека, в частности работник полиции.

Об этом сообщил зампред областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.



«Два человека в Херсонском районе ранены, один — в Бериславском. Один из раненых — работник Национальной полиции», — рассказал чиновник.

Видео дня

Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного человека.

«Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.