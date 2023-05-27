Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, есть погибшая

27 мая, 17:25
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Россияне обстреляли Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне обстреляли Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В субботу, 27 мая, россияне обстреляли село Шиповатое Купянского района Харьковской области. В результате удара погибла одна женщина.


Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

«Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковской области. К сожалению, гибнут мирные люди», — написал он.

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В результате обстрела погибла 61-летняя женщина, еще один 60-летний мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Отмечается, что сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.

22 мая российские оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. В результате атаки были повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили две женщины и один мужчина.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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