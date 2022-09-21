Россияне обстреляли Харьковскую область: есть раненые, среди них ребенок 21 сентября, 21:53 Деоккупированный Изюм, Харьковская область, 14 сентября (Фото:Офис президента Украины)

В среду, 21 сентября, российские войска обстреляли Харьков и область. В результате шесть человек получили ранения, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вечером оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что возник пожар в нежилых помещениях, подразделения ГСЧС работают на местах попадания. Информация уточняется.



Также сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения пять человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие — мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина».



Кроме того, в результате обстрела с. Стрелечья Харьковского района ранена 55-летняя женщина.



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