Россияне попали противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю в Харьковской области: два человека погибли на месте 17 июня, 12:41 Гражданский автомобиль, в который попала российская ракета (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)

В субботу, 17 июня, россияне обстреляли село Гурьев Казачок Харьковской области, в результате попадания ракеты в гражданский автомобиль два волонтера погибли на месте.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Сообщается, что россияне выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК Корнет по селу Гурьев Казачок Богодуховского района, куда направлялся гражданский автомобиль.

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Погибшие волонтеры были жителями поселка Золочев — 52-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Российские войска за прошедшие сутки, 16 июня, атаковали десять областей Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.