Россияне попали противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю в Харьковской области: два человека погибли на месте
Гражданский автомобиль, в который попала российская ракета (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)
В субботу, 17 июня, россияне обстреляли село Гурьев Казачок в Харьковской области, в результате попадания ракеты в гражданский автомобиль два волонтера погибли на месте.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Сообщается, что россияне выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК Корнет по селу Гурьев Казачок Богодуховского района, куда направлялся гражданский автомобиль.
Погибшие волонтеры были жителями поселка Золочев — 52-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Российские войска за прошедшие сутки, 16 июня, атаковали десять областей Украины, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.