Россияне обстреляли фосфорными снарядами частный сектор Бахмута — видео

1 ноября, 18:36
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Россия обстреливает Бахмут фосфорными снарядами (Фото:Скриншот видео @horevica / telegram)

Россия обстреливает Бахмут фосфорными снарядами (Фото:Скриншот видео @horevica / telegram)

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частному сектору одного из районов Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Также было опубликовано соответствующее видео.

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«Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы по частному сектору одного из районов Бахмута», — говорится в сообщении.

Видео дня

Фосфорные боеприпасы, кассетные снаряды и особо опасные противопехотные мины — запрещены многими международными конвенциями. Однако это не первый раз, когда Россия применяет такое оружие против Украины.

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Бывший нардеп, военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов заявил, что за последние несколько дней украинские военные имеют «существенный прогресс» в районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Военные преступления Военные преступления РФ Бахмут Война России против Украины

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