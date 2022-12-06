Ночью прилетело около 50 снарядов. Россияне обстреляли Днепропетровскую область, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП — фото 6 декабря, 08:34 Последствия атаки РФ (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В ночь на 6 декабря российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В мирные города и села прилетело около 50 вражеских снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В Никополе повреждены более десяти частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.



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В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9000 семей остались без воды.



В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.



Погибших и раненых нет.