Ночью прилетело около 50 снарядов. Россияне обстреляли Днепропетровскую область, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП — фото

6 декабря, 08:34
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Последствия атаки РФ (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

Последствия атаки РФ (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В ночь на 6 декабря российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В мирные города и села прилетело около 50 вражеских снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В Никополе повреждены более десяти частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

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В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9000 семей остались без воды.

В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.

Погибших и раненых нет.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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