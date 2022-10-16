Россияне из Градов обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома и линии электропередач, есть раненый 16 октября, 08:30 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 16 октября оккупанты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области.



Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Facebook.



«Горячее всего было в Никополе. Туда прилетело более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина», - написал он.



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По словам Резниченко, обстрел вызвал несколько пожаров. Их уже потушили.



В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.



В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

"В других районах кричала сирена, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.