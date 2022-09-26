Россияне обстреляли Днепропетровскую область, трое раненных

26 сентября, 22:26
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук / Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук / Telegram)

Вечером 26 сентября российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

По его словам, российские военные попали по Марганцу. В результате обстрела ранены трое мужчин 1952, 1967 и 1997 годов рождения. Все они в больнице, один — в тяжелом состоянии. также в городе поврежден гаражный кооператив и газопровод.

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В Никополе жертв нет.

В Криворожском районе войска РФ ударили по Зеленодольской громаде. Людей не задело. В результате атаки повреждена линия электроснабжения и частично разрушены два здания.

В Апостоловской громаде попали по приграничным территориям громады. Раненых и разрушений нет.

Кроме того, Николай Лукашук сообщил, что сегодня украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной российскую ракету. Предварительно — раненых нет. Специалисты устанавливают вид сбитой ракеты.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Война России против Украины

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