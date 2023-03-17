Российские войска обстреляли детский сад в Херсонской области
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:Херсонская областная прокуратура)
Российские войска в пятницу, 17 марта, обстреляли село Велетенське Белозерской общины Херсонской области. Вражеские снаряды попали в детсад, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Как отмечается, из-за вражеского удара повреждено здание детского сада. Также в частных домах выбиты окна, поврежден забор и бетонные ворота.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавили в ОВА.