Российские войска обстреляли детский сад в Херсонской области 17 марта, 16:01 Россияне продолжают обстреливать Херсонщину (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские войска в пятницу, 17 марта, обстреляли село Велетенське Белозерской общины Херсонской области. Вражеские снаряды попали в детсад, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за вражеского удара повреждено здание детского сада. Также в частных домах выбиты окна, поврежден забор и бетонные ворота.



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"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавили в ОВА.