Из Градов и Ураганов. Россияне обстреляли четыре общины в Днепропетровской области, Никополь частично обесточен

28 августа, 08:44
Поделиться:
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Ночью оккупанты нанесли удары по четырем общинам в двух районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.


Видео дня

Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают.

В Марганецкой общине один дом уничтожен, еще 10 повреждены. В Марганце враг задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг ударил Ураганом. Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз оккупанты попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X