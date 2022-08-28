Из Градов и Ураганов. Россияне обстреляли четыре общины в Днепропетровской области, Никополь частично обесточен 28 августа, 08:44 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Ночью оккупанты нанесли удары по четырем общинам в двух районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.





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Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают.



В Марганецкой общине один дом уничтожен, еще 10 повреждены. В Марганце враг задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.



В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.



По Криворожскому району враг ударил Ураганом. Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз оккупанты попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.



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