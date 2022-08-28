Из Градов и Ураганов. Россияне обстреляли четыре общины в Днепропетровской области, Никополь частично обесточен
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)
Ночью оккупанты нанесли удары по четырем общинам в двух районах Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район враг накрыл огнем из Градов и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.
Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают.
В Марганецкой общине один дом уничтожен, еще 10 повреждены. В Марганце враг задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.
В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.
По Криворожскому району враг ударил Ураганом. Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз оккупанты попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.
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