Россияне обстреляли четыре громады Сумской области 13 июля, 23:56 Последствия вражеских обстрелов в Сумской области, 12 июля (Фото:Сумская ОВА)

Войска РФ в течение дня обстреляли четыре громады Сумской области. В частности, оккупантами были атакованы села.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из РСЗО, было зафиксировано 20 «прилетов». При этом атаки россиян не закончились, через час — еще 20 «прилетов».

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Живицкий добавил, что днем россияне также обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады из минометов.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что в результате сегодняшних атак пострадавших и разрушений нет.

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