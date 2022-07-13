Россияне обстреляли четыре громады Сумской области

13 июля, 23:56
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области, 12 июля (Фото:Сумская ОВА)

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области, 12 июля (Фото:Сумская ОВА)

Войска РФ в течение дня обстреляли четыре громады Сумской области. В частности, оккупантами были атакованы села.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из РСЗО, было зафиксировано 20 «прилетов». При этом атаки россиян не закончились, через час — еще 20 «прилетов».

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Живицкий добавил, что днем россияне также обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады из минометов.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что в результате сегодняшних атак пострадавших и разрушений нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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