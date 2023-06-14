Россияне обстреляли Черниговскую область, погибла женщина — ОК Север 14 июня, 19:59 Последствия российского обстрела (Фото:Поліція Чернігівської області/Facebook)

Российские оккупанты в среду, 14 июня, обстреляли Черниговскую область. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Север в Telegram.

«С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома», — говорится в сообщении.

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Полиция Черниговской области в Facebook уточнила, что в момент обстрела 55-летняя мирная жительница работала по хозяйству.

Накануне, 13 июня, оккупанты за сутки 21 раз обстреляли Сумскую область. В результате артиллерийской атаки погибли семь работников Гослесхоза, которые в это время ехали в автомобиле.