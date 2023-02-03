Россияне обстреляли Черниговскую область из миномета 3 февраля, 23:03 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ в пятницу, 3 февраля, обстреляли Черниговскую область из миномета 120 мм. Информация о жертвах среди местного населения не поступала.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Telegram.

«Оккупанты не прекращают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской области из миномета. С 15:30 до 15:55 поступила информация о 9 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район н. п. Тимоновичи», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

1 февраля оккупанты обстреляли из миномета село Елинов Черниговской области. Одна из мин попала в погреб частного дома, в результате чего погибли четыре человека.