Россияне обстреляли жилые районы Донецкой области, погибла продавщица магазина — прокуратура 6 июля, 18:06 В результате очередной атаки оккупантов на Торецк погибла продавщица продуктового магазина (Фото:Донецька обласна прокуратура/Facebook)

Российские оккупанты в четверг, 6 июля, обстреляли Торецк и Новомихайловку Донецкой области из артиллерии. В результате погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, оккупанты обстреляли частный сектор в селе Новомихайловки Покровского района. От взрывов получили ранения находившиеся дома женщина и мужчина 56 и 57 лет. Они госпитализированы.

Видео дня

Фото: Донецька обласна прокуратура/Facebook

Также в результате очередной атаки оккупантов на Торецк погибла продавщица продуктового магазина. Еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения.

Фото: Донецька обласна прокуратура/Facebook

«По предварительным данным, армия государства-агрессора обстреляла указанные населенные пункты, вероятно, из артиллерии. Также снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект», — сообщает прокуратура.