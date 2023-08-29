Российские оккупанты обстреляли больницу в Черниговской области 29 августа, 19:29 Работа ПВО (Фото:facebook.com/PvkCente)

Во вторник, 29 августа, российские оккупанты из артиллерии атаковали город Семеновка в Черниговской области. В результате вражеского обстрела пострадала больница.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что был поврежден хирургический корпус местной больницы.

Днем ранее, 28 августа, в Черниговской области на мине подорвался автомобиль, погиб патрульный и женщина, двое детей госпитализированы.