Россияне обстреляли более 40 населенных пунктов, ВСУ отбили семь атак оккупантов — штаб ООС
Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)
Украинские защитники на Донбассе отбили семь атак оккупантов, а на трех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
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За сутки ВСУ уничтожили:
- один танк;
- шесть вражеских автомобилей;
- один беспилотник типа Орлан-10.
В штабе добавили, что россияне обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
"Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских, еще пятеро получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.
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