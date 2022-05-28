Россияне обстреляли более 40 населенных пунктов, ВСУ отбили семь атак оккупантов — штаб ООС 28 мая, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

Украинские защитники на Донбассе отбили семь атак оккупантов, а на трех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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За сутки ВСУ уничтожили:

один танк;

шесть вражеских автомобилей;

один беспилотник типа Орлан-10.

В штабе добавили, что россияне обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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"Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских, еще пятеро получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

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