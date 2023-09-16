Россияне обстреляли машину вблизи границы в Харьковской области: двое погибших

16 сентября, 15:37
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Россияне убили двух людей в машине в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Россияне убили двух людей в машине в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Российские войска в субботу, 16 сентября, обстреляли гражданскую машину вблизи пограничного села Стрелечья в Харьковской области. Известно о двух погибших и одном раненом.

Как сообщает местная прокуратура, предварительно, россияне обстреляли машину из ПТУР.

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По состоянию на 15:00 известно о двух погибших — мужчине и женщине, а также раненом, но данные о последствиях удара еще устанавливают.

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Также сегодня около 11:00 российские войска обстреляли из артиллерии село Петропавловка Купянского района. В результате обстрела получил ранения 23-летний гражданский мужчина.

Примерно в то же время оккупанты также обстреляли пгт Казачья Лопань. Там повреждены жилые дома и киоски.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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