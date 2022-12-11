Россияне обстреляли автомобиль спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут — фото

11 декабря, 21:21
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В результате обстрела у машины трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посеченный задний бампер и задняя часть (Фото:ГСЧС Украины)

В результате обстрела у машины трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посеченный задний бампер и задняя часть (Фото:ГСЧС Украины)

В воскресенье, 11 декабря, российские войска обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

«К счастью, никто не пострадал, однако в результате артиллерийского обстрела получил повреждения оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посечен задний бампер и задняя часть автомобиля», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что на этой машине спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне.

«Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела, своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы», — добавили в службе.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Гуманитарная помощь ГСЧС Бахмут Война России против Украины

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