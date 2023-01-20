Оккупанты нанесли удар по Херсонской области, есть пострадавшие 20 января, 16:52 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В пятницу, 20 января, российские оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области. Пострадали два мирных жителя, в том числе 15-летний мальчик.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, оккупанты из артиллерии нанесли удар по селу Антоновка. В результате вражеского обстрела пострадал 15-летний местный житель.

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Также российские оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка. Пострадал один мужчина — ему оторвало ногу.

19 января войска РФ обстреляли автомобиль в Херсонской области. В результате этого погиб николаевский полицейский спецназовец из батальона Тавр, еще четверо получили ранения.

Оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область. Они наносят удары по жилым домам, инфраструктуре.