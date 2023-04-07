Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранены женщина и двое детей 7 апреля, 11:29 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав Херсонской области в пятницу утром, 7 апреля. Ранения получили три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российский снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. В результате атаки ранены 30-летняя женщина, десятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Всех доставили в больницу Херсона.

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Мальчик и мама — в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии и авиации семь раз. В регионе зафиксировали 46 обстрелов, ранения получили семь человек.

