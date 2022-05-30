Уничтожили 12 единиц техники. Украинские защитники отразили восемь атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС

30 мая, 22:06
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Украинский военнослужащий в районе Донбасса (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий в районе Донбасса (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники отразили восемь атак россиян на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 1 танк;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 2 вражеских автомобиля.
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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК», — добавили в пресс-центре.

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Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 33 жилых дома, школу, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин, сообщает ООС.

«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 7 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 30 350 своих солдат, из них 200 — за последние сутки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война в Украине

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