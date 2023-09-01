Российские оккупанты обстреляли 27 раз Сумскую область в течение суток
Последствия российского обстрела Сумской области, 23 августа (Фото:Сумская ОВА)
За минувшие сутки, 31 августа, российские оккупанты 27 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
«В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская общины», — говорится в сообщении.
Враг обстреливал пограничные населенные пункты из гранатометов, минометов, артиллерии и беспилотника.
В Новослободской общине поврежден трактор и грузовой автомобиль, а в Краснопольской — линия электропередач.