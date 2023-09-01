Российские оккупанты обстреляли 27 раз Сумскую область в течение суток

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В Новослободской общине поврежден трактор и грузовой автомобиль, а в Краснопольской — линия электропередач.

Враг обстреливал пограничные населенные пункты из гранатометов, минометов, артиллерии и беспилотника.

«В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская общины», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

За минувшие сутки, 31 августа, российские оккупанты 27 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области .

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies