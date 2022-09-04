Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из РСЗО в непосредственной близости к энергоблокам — СМИ

4 сентября, 02:24
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ЗАЭС под оккупацией России во время посещения миссией МГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией России во время посещения миссией МГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня с территории захваченной Запорожской АЭС. В распоряжении The Insider оказалось видео работы российских РСЗО.

Видео снято в ночь на 3 сентября.

На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

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Как рассказали эксперты Conflict Intelligence Team, в кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг.

Видео дня

Это означает, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также западнее ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно.

Россия мародерит Запорожскую АЭС – Ольга Кошарная, эксперт по ядерной безопасности

https://www.youtube.com/embed/51GCa73qP7k
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Запорожская область Запорожье Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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