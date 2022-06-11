«Пытаются реконструировать Голодомор». Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами — Ермак 11 июня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела украинского поля оккупантами (Фото:Скриншот с видео Андрей Ермак via Telegram)

Российская армия обстреливает украинские поля зажигательными снарядами, чтобы уничтожить урожай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак также опубликовал видео последствий обстрелов россиянами украинского поля с зерном. Он отметил, что украинские бойцы тушат пожары, но «продовольственный терроризм» следует остановить.

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«Те, кто создает мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай», — написал глава ОП.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

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