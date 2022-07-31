Николаев массированно обстреливают, есть повреждения жилых домов — мэр
Последствия вражеских обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что город ночью 31 июля массированно обстреливают россияне. Сейчас известно о нескольких пожарах в местах «прилетов».
«С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков», — сообщил мэр.
Он призвал оставаться людей в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».
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