Николаев массированно обстреливают, есть повреждения жилых домов — мэр

31 июля, 02:30
Последствия вражеских обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Последствия вражеских обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что город ночью 31 июля массированно обстреливают россияне. Сейчас известно о нескольких пожарах в местах «прилетов».

«С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков», — сообщил мэр.

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Он призвал оставаться людей в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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